Окупанти побоюються ударів по станції.

Російські загарбники відмовилися від будівництва станції високої заводської готовності системи попередження про ракетний напад "Воронеж-М" в окупованому Криму.

Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, таке рішення було ухвалене через високу ймовірність ударів по станції з боку української армії. "Планам будівництва нової РЛС ВЗГ СПРН "Воронеж-М" в Криму не судилося збутися через дуже високу можливість її ураження ракетами HIMARS або іншими видами аналогічних озброєнь",- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що радіолокаційна система здатна виявити пуски балістичних ракет з Середземного моря і центральної частини Атлантичного океану. Кілька років тому окупанти вирішили замінити нею радянську РЛС СПРН "Дніпро" в Криму.

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Що відомо про РЛС "Воронеж":

77Я6 "Воронеж" - сімейство стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів.

Станція складається з приймально-передавальної установки з цифровою антенною решіткою, будівлі для особового складу і декількох контейнерів з радіоелектронним обладнанням.

Згідно з відкритими даними, "Воронеж-М" працює в метровому діапазоні хвиль, дальність виявлення цілей - до 6000 км.

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