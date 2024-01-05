Країна, де вироблялись ці ракети, наразі встановлюється.

Країна-виробник ракет, якими окупанти атакували Харків 2 січня, – не Російська Федерація. Такі попередні дані під час брифінгу оприлюднив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми проводимо усі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну-виробника. Попередньо скажу, що маркування з цих ракет стерто. Однак те, що ми можемо побачити, країна-виробник – це не Російська Федерація", - зазначив він.

У Харківській обласній прокуратурі підтвердили, що наразі спеціалісти займаються встановленням країни виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня.

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"Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами РФ", - йдеться у повідомленні.

Ймовірне використання РФ балістичних ракет з КНДР проти України

Вранці 2 січня РФ завдала масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах у центрі Харкова. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Внаслідок атаки дві людини загинуло, ще 62 – поранено.

Видання The Washington Post із посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що під час новорічних свят Росія завдала по Україні ударів балістичними ракетами, отриманими від КНДР.

4 січня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від КНДР. Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат поки не підтвердив інформацію про те, що РФ атакує Україну ракетами виробництва КНДР.

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