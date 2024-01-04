Видати найганебніший паспорт світу готові навіть громадянам Сирії, Іраку, Афганістану та Ємену.

Російський диктатор Володимир Путін підписав два укази, якими спрощується прийом у російське громадянство деяким категоріям українців, а також іноземцям, які підписали контракт з Міноборони РФ.

Як випливає з тексту першого указу, приймати в російське громадянство за спрощеною схемою будуть лише тих іноземців-контрактників, які проходили службу в російській армії в період проведення так званої "спеціальної військової операції" – тобто в період повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Другий указ стосується відразу декількох категорій українців, але не тільки їх:

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особи без громадянства, а також громадяни України, які не мають іншого громадянства, які народилися і постійно проживали в Криму, але покинули півострів до його анексії Російською Федерацією - а саме до 18 березня 2014 року;

громадяни України, які вже перебувають в Росії на правах тимчасового або постійного проживання, в тому числі ті, кому в РФ присвоїли статус біженця;

уродженці Криму, які були депортовані з його території в радянські часи, або їхні нащадки, незалежно від громадянства;

громадяни Афганістану, Іраку, Ємену та Сирії, які народилися на території РРФСР і мали громадянство СРСР.

У всіх зазначених випадках можливість отримання громадянства РФ за спрощеною схемою поширюється також на членів сімей таких осіб – дружин/чоловіків, дітей і батьків, причому незалежно від їхнього громадянства.

Плани Путіна щодо України

Як писав УНІАН, 1 січня Путін провів зустріч з нібито військовими, на якій розповів, як у нього "все кипить" після української атаки на Бєлгород 30 грудня, де через дії російської ППО загинули десятки городян. Диктатор пообіцяв удари у відповідь по Україні.

Наприкінці грудня авторитетна американська газета The New York Times опублікувала статтю, в якій розповіла про нібито активні сигнали від Путіна Заходу про готовність до негайних переговорів. Однак більшість експертів вкрай скептично поставилися до цього, припустивши, що це блеф для підриву єдності Заходу.

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