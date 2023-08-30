Україна змінила ракету, якою був знищений крейсер "Москва", з'ясували журналісти.

Москві та деяким об'єктам всередині РФ, які Україна не може вразити зброєю, переданою західними партнерами, загрожує удар українською модифікованою ракетою.

Україна модифікувала протикорабельну ракету "Нептун" - тепер її можна використовувати як боєприпас класу "земля-земля", пише The War Zone, посилаючись на відомості представника Міноборони України.

За словами співрозмовника, наші захисники саме таку ракету застосували 23 серпня для того, щоб в поки ще окупованому росіянами Криму вразити ворожу систему протиповітряної оборони - зенітно-ракетний комплекс С-400.

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"Є плани, додав чиновник, в підсумку завдати удару по Москві та інших об'єктах всередині Росії... за допомогою... "Нептуна", - наголошується в матеріалі.

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23 серпня близько 10 ранку на кримському мисі Тарханкут було знищено ворожу зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". Пролунав вибух - ліквідовано і комплекс, і його ракети, і супротивники, що знаходилися поруч.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що "Тріумф" знищений за допомогою нової сучасної української ракети. Експерти припускали, що мова йде про ракету "Нептун".

Варто зазначити, що саме ці ракети 13 квітня минулого року вразили флагман російського Чорноморського флоту - крейсер "Москва". Пізніше стало відомо, що борт затонув.

Довідка УНІАН. "Нептун" - це береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун". Повідомлялося, що це озброєння призначається для ураження різних ворожих кораблів.

"Нептун" розробили у 2018 році, швидкість польоту ракети становить 900 км/год, а дальність - близько 300 км. Перші зразки "Нептуна" передали Військово-морським силам України 15 березня 2021 року.

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