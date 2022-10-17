Так званим "добровольцям" не дають кредитні канікули.

Мобілізовані на війну в Україну росіяни почали скаржитися на відсутність обіцяних виплат. Добровольцям відмовляють у кредитних канікулах.

Про це повідомив член Ради з прав людини при Президенті Російської Федерації Кирило Кабанов у своєму Telegram-каналі.

"Фінансове питання взагалі є дуже болючим. Кожен день виявляються нові "нюанси", що порушують прямі права та інтереси громадян. Часто це результат посадової дурості / головотяпства або недосконалість (непродуманість, непідготовленість) процедур. Зрозуміло, що можуть бути труднощі технічного характеру, але людям про них нічого не говорять, їм нічого не пояснюють. І в цьому основна проблема", - заявив російський політик.

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При цьому він розповів, що банки не дають добровольцям кредитні канікули, тому що цієї категорії громадян немає в законі.

"Військові комісари не в курсі проблеми, тому не зі злого наміру (напевно) можуть ввести громадян в оману щодо цих так званих канікул", - зазначив Кабанов.

У свою чергу місцева влада не пояснює, чому мобілізовані не отримують обіцяні гроші, а разові виплати "залишаються прикладом дискримінації за регіональним принципом", у зв'язку з цим він закликав вирішувати на федеральному рівні навіть самі "незначні проблеми мобілізованих і членів їх сімей".

Мобілізація в Росії - що відомо

Президент РФ оголосити про "часткову" мобілізацію в країні 21 вересня. У вою чергу глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани призвати 300 тисяч резервістів. Однак ЗМІ передавати, що реальна цифра в три або навіть чотири рази більше.

Мобілізація в РФ проводилася хаотично: повістки надсилали як померлий, так і багатодітним батькам.

У Росії тисячі чоловіків вирішили втекти від мораторію, виїхавши в сусідні країни. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 Вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, а на кордоні з Грузією, де скупчилися черги, Росія розгорнула пункт мобілізації людей з черги на виїзд з країни. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона громадян виїхали з Росії.

14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що "часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися найближчим часом, а в російську армію вже призвали 222 тисячі чоловіків.

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