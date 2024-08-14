У місті розташована російська авіабаза.

У російському Воронежі після вибухів почалася пожежа, під ударом міг опинитися військовий аеродром "Балтимор".

Близько опівночі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що чергові сили протиповітряної оборони знищили в регіоні кілька українських безпілотників літакового типу. Про постраждалих і руйнування не повідомляли.

Російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пише, що Воронезька область перебуває під атакою дронів усю ніч. Місцеві жителі повідомляють про вибухи і кілька пожеж. Одним з об'єктів атаки міг бути російський військовий аеродром Балтимор. Також цієї ночі російська протиповітряна оборона працює в Бєлгородській і Курській областях.

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Війна на території Росії

Раніше війна поверталася на російську територію у вигляді атак безпілотних літальних апаратів на військові об'єкти. Однак уже в серпні бойові дії перемістилися в Курську область.

Прорив російсько-українського кордону назвали першим після Другої світової війни випадком, коли армія іншої країни вторглася в Росію.

Згідно з офіційним повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на сьогодні під контролем Сил оборони перебувають 74 російських населених пункти.

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