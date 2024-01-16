У багатоповерхівці сталася пожежа.

У Воронежі цієї ночі звучать гучні вибухи, в мережі публікують безліч кадрів, на яких можна побачити спалахи в небі.

Близько 01:20 місцеві Telegram-канали повідомили, що вибухи чують у мікрорайоні Шилове, центрі міста та Комінтернівському районі. Також написали про вибух в районі аеропорту, проте пізніше це повідомлення видалили. Всього в місті пролунало не менше 15 вибухів.

Місцеві жителі заявляють, що знаходять уламки безпілотних літальних апаратів на вулицях, декому вибуховою хвилею вибило вікна. У мережі публікують фото пожежі в багатоповерховому будинку - росіяни кажуть, що це сталося в результаті падіння уламків БПЛА. Пізніше в МНС заявили про загоряння на площі 5 кв.м. в багатоквартирному будинку, про причини не повідомляється. Ніхто не постраждав.

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Telegram-канал SHOT пише, що однією з цілей БПЛА міг бути військовий аеродром Балтімор, він знаходиться неподалік від цього будинку. На аеродромі дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу (літаки Су-34). Він використовується ВКС РФ для нанесення авіаударів по території України.

Пізніше губернатор Воронезької області заявив, що ППО відбила атаку українських БПЛА. "За попередньою інформацією, постраждалих немає. В одному багатоквартирному будинку ліквідовано загоряння на балконі. Ще в двох МКД і ряді приватних будинків вибиті вікна", - написав він.

Війна у Воронежі: останні новини

Нагадаємо, на початку року на село Петропавлівка Воронезької області впала російська ракета, потужний вибух перетворив одну з вулиць на руїни. Це сталося під час масованого обстрілу України з боку РФ.

У Міністерстві оборони сказали, що стався "нештатний схід авіаційного боєприпасу" під час польоту російського літака над селом.

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