Хлопець зізнався, що в його житті подібна ситуація вперше.

Новоспечений житель столиці Російської Федерації, який приїхав з Самари, поділився враженнями від нічної атаки дронів на "Москва-Сіті". Хлопець зізнався, що подібна ситуація з ним сталася вперше.

"Десь близько 3 ранку я прокидаюся від дуже-дуже гучного звуку. Дивлюся, а у мене немає скла. І тут різкий звук. Я спочатку нічого не зрозумів. Хвилини три приходив до тями. Думаю: ну, швидше за все, дрон", - розповів росіянин на відео, оприлюдненому Telegram-каналом Shot.

За його словами, "страшно було до вікна підходити".

"Дрон прилетів, вибух. Через деякий час виявив, що і в сусідній кімнаті теж розбите скло. Перший раз у мене таке в житті. Я не москвич, я з Самари тижні два тому приїхав", - поділився хлопець.

Атака дронів на Москву в ніч на 23 серпня - що відомо

У ніч на 23 серпня в Москві, а також Хімках та інших населених пунктах Підмосков'я були чутні вибухи. Невідомий безпілотник врізався в одну з будівлі "Москва-Сіті".

Пізніше влада російської столиці заявила, що таких дронів було три, але сили протиповітряної оборони змогли відбити атаку за допомогою РЕБ. В результаті атаки постраждалих немає, але вибило вікна в сусідньому житловому будинку.

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