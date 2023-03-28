Російські винищувачі також атакували Херсонщину керованими авіаційними бомбами.

У ніч на вівторок, 28 березня, російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" та керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України, загалом російські окупанти застосували 13 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ. Українські захисники збили 12 "шахедів" та розвідувальний БПЛА.

Зазначається, що атака іранських дронів здійснювалась з північного та південно-східного напрямку, а винищувачі російських загарбників Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

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"Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА "Гранат-4", - йдеться у повідомленні.

Нічні атака на Україну: деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Україною почали ширитися повітряні тривоги. У Київській обласній військовій адміністрації попередили про загразу атаки дронів.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли, що Росія атакує з півночі та з південно-східного напрямку, працює українська ППО.

Згодом у Києві пролунали вибухи, мер міста повідомив, що в Святошинському районі столиці почалася пожежа у приміщенні магазину.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що пожежа сталася через те, що на приміщення впали уламки безпілотника. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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