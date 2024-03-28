Бойова робота тривала майже чотири години.

Російські окупанти в ніч на 28 березня запустили по території України кілька груп "Шахедів", щоб атакувати енергетичну інфраструктуру.

"Атака та бойова робота тривала майже чотири години, і працювали ми за різними напрямками. Ворог заводив дрони і з Чорного моря, і через тимчасово окуповані території. Бойова робота була досить результативною", - розповіла в ефірі телемарафону керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що підсумки бойової роботи ще уточнюються. Наразі відомо, близько півтора десятка дронів вдалося збити. Загарбники знову атакували об'єкти енергосистеми, намагались пошкодити і промислові об'єкти, підступно спрямовувавши дрони через житлову забудову.

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"Що стосується Одещини, тут ворог намагався влучити по об'єкту енергосистеми, але захисники відпрацювали бездоганно - збито обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область", - додала керівниця прес-центру Півдня.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що вибухи цієї ночі лунали також у Дніпрі та Дніпропетровській області. Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі, також є поранені.

Скільки дронів збили за ніч

Згодом у ПС ЗСУ заявили, що було знищено 26 ударних БпЛА у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Курська обл. – РФ, мис Чауда – Крим)", - додали у відомстві.

Атаки на Україну

Як повідомляв УНІАН, Росія збільшила використання надзвукових та балістичних ракет від відчаю. Українцям слід готуватися до подальших точкових ударів РФ.

Точкові удари можуть відбуватися будь-якого дня або ночі на відміну від масованих атак, які потребують певного часу для підготовки.

За словами Гуменюк, російські окупанти розширюють свій потенціал, дістаючи із запасів те, що притримували на більш критичний день.

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