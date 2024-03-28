У місті було чути вибухи.

В ніч проти четверга, 28 березня 2024 року, російські окупаційні війська випустили по Україні ударні безпілотниками. Під ударом опинилося і Запоріжжя.

У місті було чути вибухи. Про це о 01:58 повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згодом він додав, що ворог завдав удару дронами по приватних будинках.

"Ворог наніс удари безпілотниками по приватних цивільних будинках Запоріжжя. Є постраждалі", – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Запорізькій області було оголошено о 23:57 27 березня. Відбій пролунав о 02:40 28 числа.

Атака дронів по Україні

Вночі 28 березня під ударом безпілотників, запущених окупантами, опинився і Харків. У місті біля 00:15 лунали вибухи.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився Київський район міста. Зафіксовані руйнування ресторана. Водночас у сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Біля 01:20 у місті знову лунали вибухи. Нової інформації про можливі руйнування чи постраждалих від влади станом на 03:00 28 березня не надходило.

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