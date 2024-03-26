В перервах між масованими обстрілами ворог випускає балістику.

Російські окупанти розширююють свій потенціал, дістаючи із запасів те, що притримували на більш критичний день.

Про це сказала керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що застосування ворогом балістики, зокрема по Одесі, не можна віднести до радикальної нової тактики.

"Це розширення ворожого потенціалу, тобто вони дістають вже із своїх запасів те, що притримували, очевидно, на більш критичний день. Балістичними ударами або удари зброєю, яка здатна заходити по балістичній траекторії, зокрема, ракети "Онікс", "Циркон", ворог намагається завдати максимальної шкоди і довести, що захист ППО не спрацьовує", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що на півдні продовжується розгортання системи захисту. За її словами, ворог застосовує тактику терору, завдаючи поодинокі точкові балістичні удари, які він може "запропонувати" на заміну масованих ракетних обстрілів. "Час коли готуються наступні масовані обстріли ворог намагається заповнювати ось таким чином", - сказала Гуменюк.

За її словами, спостеріггається потужна робота безпілотної ворожої розвідки з акватарії Чорного моря, вздовж лінії фронту, щоб збирати інформацію. Таким чином росіяни намагаються компенсувати відсутність літака А-50.

Гуменюк зазначила, що ворог хотів би проводити регулярний терор і нашого плацдарму в районі Кринок, але за минулу добу жодної штурмої групи не зібралося, яка була б готова провести штурм. "Тут впливають і погодні умови – штормове попередження на півдні, море бурхливе, вітер потужний, рясні дощі. Цілком ймовірно, що це трошки збило ворожий потенціал", - зазначила вона.

Удари окупантів по Одесі

Російські окупанти ввечері 25 березня завдали по Одесі ракетного удару, є постраждалі та пошкоджено цивільну інфраструктуру. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через ворожі удари сотні тисяч абонентів залишились без електроенергії.

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