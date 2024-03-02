Президент зазначив, що російський дрон зруйнував 18 квартир та вбив мінімум двох людей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Одесі.

Як зазначив Зеленський у Telegram, Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Один із ворожих дронів вночі зруйнував 18 квартир в Одесі. Відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина.

"Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібно більше ППО від партнерів. "Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", - додав Зеленський.

Удар по Одесі - що відомо

Серед ночі росіяни здійснили чергову терористичну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Вісім ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Йдеться, що протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. В результаті, сім цілей було знищено. На жаль, один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району.

Знищено частину житлової багатоповерхівки, вже відомо про вісьмох поранених та двох загиблих.

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