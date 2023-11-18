Сили та засоби ППО збили усі повітряні цілі, а їх був майже десяток.

Російські окупанти цієї ночі влаштували другу за цей місяць атаку дронів на Київ. За попередніми даними, баражуючі боєприпаси типу "Shahed" були запущені з південного напрямку.

"Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні" - повідомили у КМВА.

Як зазначається, сили та засоби ППО збили усі повітряні цілі, а їх був майже десяток, ще на підступах до столиці. Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили ЗСУ.

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"За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань (дані оперативних зведень будуть уточнюватися). Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали у адміністрації.

Нічна атака дронів

Російські окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. О 19:48 військові попередили, що група безпілотників рухає рухається з південного сходу. ППО спрацювала у Хмельницькій, Одеській та Київській областях.

В ніч на 17 листопада українськими захисниками було збито дев’ять з десяти запущених по України ворожих дронів. Ворожі ударні БПЛА було знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей

За останні 12 місяців російські окупанти випустили в напрямку Києва понад 300 крилатих ракет різного типу; 14 балістичних ракет; майже 400 ударних БпЛА типу "Шахед".

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