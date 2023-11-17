Військові зафіксували дрони типу "Shahed".

У п'ятницю, 17 листопада, низка українських областей знова під загрозою російських ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляють у офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України. О 19:48 військові попередили, що група безпілотників рухає рухається з південного сходу у напрямку Павлограда, курс може змінюватись.

О 20:08 група російських дронів рухалася на північ, у напрямку Харківської області, а вже за 15 хвилин повідомлялося про рух вздовж межі Дніпропетровської та Харківської областей у напрямку Полтавщини. "Ворожі БпЛА у напрямку Полтави! Перебувайте в укриттях", - закликали у Повітряних силах.

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О 21:08 ще одну групу безпілотників зафіксували на межі Харківщини та Дніпропетровщини, вона рухалася на північний захід. Також стало відомо про групу "шахедів" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

О 21:30 Повітряні сили закликали жителів Кривого Рогу, Запоріжжя та Миргорода перебувати в укриттях. Вже згодом про загрозу дронів попередили жителів Кіровоградщини.

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Оновлено о 21:55: Кілька груп "шахедів" у напрямку Дніпра, Кропивницького.

Оновлено о 21:53: Дрони в напрямку Полтави, перебувайте в укриттях.

Останні атаки РФ: що відомо

Нагадаємо, минулої ночі окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська дев'ять ударних дронів типу "Shahed". Всі знищила українська протиповітряна оборона в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Вдень повідомлялося, що загарбники Російські загарбники вивели у Чорне море ракетоносій, споряджений 8 крилатими ракетами "Калібр".

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