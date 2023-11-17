Противник, зокрема, застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку.

Цієї ночі українськими захисниками було збито дев’ять з десяти запущених по України ворожих дронів.

Як зазначається у повідомленні на каналі командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram, уночі сьогодні, 17 листопада, російські окупанти атакували нашу країну десятьма ударними безпілотниками типу Shahed з напрямку Приморсько-Ахтарськ, Росія.

До відбиття нападу з повітря було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. "В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БПЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо, обійшлося без втрат.

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Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні 17 листопада Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок атак є поранені, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також постраждали.

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