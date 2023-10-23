Ворог також запустив по Києву 14 балістичних ракет.

Українські військові називають захист столиці від ворожих обстрілів одним з пріоритетних питань. Тільки за останні 12 місяців російські окупанти випустили в напрямку Києва сотні крилатих ракет та ударних безпілотників типу "Шахед", повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"За статистикою лише для одного Києва за 12 останніх місяців рашисти запустили в напрямку столиці: понад 300 крилатих ракет різного типу; 14 балістичних ракет; майже 400 ударних БпЛА типу "Шахед", – зазначив Попко.

Він наголосив, що українським силам потрібно більше засосіб протиповітряної оборони. "У ворога вистачає зброї аби масовано атакувати українські міста. … Тому нарощування систем ППО – пріоритет і для Києва, і для решти міст України. Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе – ефективні системи ППО, де поєднується новітні і старі зразки, радянські і натівські", – акцентував він.

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Удари РФ по Київщині - останні новини

У ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну "Шахедами", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Сили ППО збили 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 1 ударний БпЛА. ППО працювала і над Київщиною. На території області влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

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