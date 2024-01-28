Не ігноруйте повітряну тривогу.

Ввечері у неділю, 28 січня, російські загарбницькі війська атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе. Повітряні сили повідомляють про пересування безпілотних літальних апаратів.

Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

За останніми даними Командування Повітряних сил Збройних сил України, частина російських БПЛА перебувала на межі Київської, Житомирської та Вінницької областей, вони тримали західний курс. Інші безпілотники фіксували в північній частині Миколаївської області, вони постійно змінюють курс. Також дрони помітили на межі Черкаської та Київської областей, курс північно-західний.

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Атаки дронів по Україні: останні новини

Вранці Повітряні сили у зведенні повідомили, що вночі Росія атакувала країну 8-ма безпілотниками типу "Shahed-136/131", їх запустили з російського Приморсько-Ахтарська. ППО знищила чотири дрони у прифронтовій зоні.

Також вночі окупанти запустили три ракети "Іскандер-М" по Полтавщині та три ЗКР С-300 по Донеччині. Військові зазначали, що вночі під атаками опинилися цивільні та критичні об'єкти в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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