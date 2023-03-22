Російські окупанти за минулу добу завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари та здійснили 90 обстрілів з РСЗВ по цивільних об’єктах.

Вночі ворог завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136". Сили ППО знищили 16 дронів із 21, які запустив ворог.

"Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

В Генштабі наголошують, що загроза завдання ударів залишається по всій території України. В повідомленні сказано, що російський агресор не перестає ігнорувати закони і звичаї війни, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

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"За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах", - повідомляє Генштаб.

Загалом українські захисники за минулу добу, 21 березня, збили 15 ворожих БпЛА різних типів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас наші захисники збили 15 ворожих БпЛА різних типів, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59", - сказано в повідомленні.

Також в Генштабі зазначають, що підрозділи ракетних військ і артилерії знищили склад боєприпасів, дві зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

Нічна повітряна тривога 22 березня - що відомо

У ніч на середу, 22 березня, у Київській області пролунала повітряна тривога. Зазначалося, що виникла загроза удару дронами. Також про небезпеку попередили жителів більшості областей України.

Зранку начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що цієї ночі Росія запустила смертоносні БПЛА "Shahed" в напрямку столиці.

За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси. Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. Попко повідомив, що, за попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

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