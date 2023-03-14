Обійшлося без постраждалих, ракети вдалося знищити нашій ППО.

Росія завдала ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації. Літаки Су-24 зайшли з моря й у напрямку узбережжя випустили 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П.

Про це повідомляє ОК "Південь" й уточнює, що ракети знищено над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.

На щастя, унаслідок ракетного удару РФ по Одеській області. 14 березня 2023 року постраждалих немає.

Відео дня

Повітряна тривога та вибухи на Одещині 14.03.2023

На Одещині 14 березня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Виявляється, там відпрацювала українська ППО.

Водночас речник Одеської ОВА Братчук закликав громадськість не поспішати з висновками та не публікувати неофіційну інформацію про роботу ППО чи прильоти.

Джерела ЗМІ повідомляли, що бачили результат роботи ППО у небі.

Вас також можуть зацікавити новини: