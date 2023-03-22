Місцева влада наголошує, що сили протиповітряної оборони - напоготові.

У ніч на середу, 22 березня, у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронами.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації. В ОВА закликали громадян перебувати в безпечних місцях до завершення тривоги. "Київська область! Загроза атаки дронами. Сили протиповітряної оборони - напоготові", - йдеться у повідомленні.

Крім того, попередження про небезпеку зараз лунають у Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській та Черкаській областях.

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Оновлено о 01:20 У КОВА повідомляють про роботу ППО в області. "Дотримуйтеся інформаційної тиші – не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО", - закликали вони.

Оновлено о 01:35 Повітряну тривогу оголосили в Рівненській та у Хмельницькій областях.

Росія обстрілює Україну дронами та ракетами

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично атакують Україну за допомогою БПЛА та ракет різного типу.

У понеділок стало відомо, що бійці протиповітряної оборони збили російський безпілотник під Києвом.

Нагадаємо, що останній масований ракетний удар окупанти завдали 9 березня. Тієї ночі Росія випустила по України понад 80 ракет різного базування. Вдалося збити 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" з 48 випущених.

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