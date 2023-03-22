За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань

Цієї ночі Росія запустила смертоносні БПЛА "Shahed" в напрямку столиці. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.

"Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed". Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у своєму Telegram-каналі

За його словами, за попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

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"За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба - силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої!" - додав начальник КМВА.

Повітряна тривога в ніч на 22 березня - що відомо

У ніч на середу, 22 березня, у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронами. Крім того, попередження про небезпеку пролунали у Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Рівненській, у Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

В деяких українських регіонах чули вибухи, в більшості випадків працювала система ППО.

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