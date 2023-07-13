Смерть людини, про яку повідомлялося раніше, виявилася не пов'язаною з обстрілом.

Цієї ночі ворог випустив по українській столиці близько 10 дронів-камікадзе, всі з яких було збито. Поки тривала повітряна тривога, у Подільському районі Києва зайнявся багатоквартирний житловий будинок. Під час ліквідації пожежі виявили тіло загиблого чоловіка. В Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що до загибелі людини призвела побутова пожежа, яка не була пов’язана з нічними ударами ворога.

"13 липня о 02:19 у Подільському районі Києва виникла пожежа побутового характеру за адресою просп. Правди, 78. Займання виникло в одній із квартир на 9 поверсі, 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. О 02:52 пожежу було локалізовано на площі 20 кв.м, а о 03:06 - ліквідовано. Під час гасіння було виявлено тіло чоловіка без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

Відтак загальна кількість постраждалих внаслідок дій ворога – 4 особи (двоє отруїлися продуктами горіння, ще двоє дістали осколкових поранень). Загиблих на цю мить немає.

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Удар по Києву 13 липня - це треба знати

Цієї ночі окупанти били по Україні дронами-камікадзе та ракетами "Калібр". У Повітряних силах повідомили, що за ніч "приземлили" 20 ворожих БПЛА. Київська влада повідомила про знешкодження над Києвом близько 10 "Шахедів".

Під час атаки ворога на столицю влучень зафіксовано не було, але падіння уламків іранських дронів наробило лиха. Уламки зафіксували у 4 районах міста.

Зокрема, внаслідок падіння уламку БПЛА у 25-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Журналісти вже побували на місці та показали наслідки.

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