В ніч на 13 липня армія РФ поцілила дронами по 25-поверховому будинку Дарницького району. На будівлю впали уламки.

З'ясувалися нові деталі щодо пошкодженої уламками російського дрона 25-поверхівки Дарницького району столиці.

Як повідомила кореспондент у рамках загальнонаціонального телемарафону, найбільше постраждав останній поверх - там зруйновано фасад й одну із квартир. Також пошкоджено безліч автівок. Під час відвідин місця події в середині будинку помітили каплі крові.

"Якщо говорити про сам будинок. Так, це 25-й поверх, пошкоджено фасад і пошкоджено всередині приміщення... Ми заходили в коридор до того приміщення, побачили кров там, на жаль. Видно, що були поранені", - каже кореспондент.

За даними ДСНС, постраждали двоє людей - дівчина на хлопець. Вони знаходяться у шпиталі.

Повідомляється, що мешканці будинку дуже налякані через удар та відмовляються йти на контакт. Подробиці щодо вибухів розповіла українка, яка проживає у сусідньому будинку.

"Гудить... Ніби через нашу хату (летять - УНІАН), здалося, що це було зовсім поряд - настільки нам було чутно звук. Коли їх збивали, такий легенький був звук-звук, а потім як бахнуло! І стихло", - розповіла мешканка Дарницького району.

Вночі ЗСУ збили 20 російських дронів та ракети

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня армія РФ реалізувала нову повітряну атаку по України - запустили 20 дронів з двох напрямків (Приморсько-Ахтарського та Курського), дві крилаті ракети "Калібр", а також балістичну ракету "Іскандер-М" (боєголовку запустили з території тимчасово окупованого Криму).

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що більша частина дронів вночі летіли на Київську области - всі цілі вдалося збити, однак уламки впали у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах.

За даними мера міста Києва Віталія Кличка, в столиці є 4 постраждалих та 1 загиблий.

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