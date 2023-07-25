Є загроза атаки дронів та балістичного озброєння.

У ніч на вівторок, 25 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотних літальних апаратів.

Зараз тривога лунає у Донецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській та Київській областях, а також у Києві.

У Повітряних Силах Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування російськими загарбниками ударних безпілотників. О 01:39 східні області сповістили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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У Київській міській військовій адміністрації також повідомили, що існує загроза ударних БПЛА для столиці. "Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 02:25: На підступах до Києва працює ППО, кажуть у КМВА.

Оновлено о 02:30: Відбій загрози БПЛА у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Натомість тривогу оголосили на Житомирщині.

Удари по Україні: останні новини

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники обстріляли Костянтинівку у Донецькій області касетними снарядами. Наразі відомо про загибель 10-річної дитини, ще четверо отрмали поранення.

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