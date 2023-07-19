Попередньо, обійшлося без жертв та руйнувань

Ворог вночі атакував столицю та область "Шахедами", але ППО вдалося збити всі дрони.

Зокрема, вночі у столиці та області оголошували повітряну тривогу, згодом мер Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу ППО у Києві та області.

Пізніше вранці начальник КМВА.Сергій Попко розповів деталі ворожої атаки.

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"Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одещина - особливо. Але про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю "Shahed"-ами. Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони", - повідомив Попко.

Він зазначив, що попередньо, обійшлося без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються.

Раніше вночі повідомлялося про запуск крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря, в Одесі лунали вибухи.