Внаслідок атаки постраждали семеро людей, було врятовано 34 особи.

Російські окупаційні війська у ніч на 23 квітня атакували житловий сектор Одеси дронами.

"Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Попередньо відомо про 7 постраждалих", - повідомляють Сили оборони Півдня.

Як додав мер Генадій Труханов, постраждало щонайменше 14 квартир. На місці працювали ДСНС, Муніципальна варта та інші екстренні служби.

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"Вже відомо про 7 постраждалих. Попередньо без загиблих. Пересипська районна адміністрація розгортає на місці оперативний штаб для розселення і надання допомоги постраждалим одеситам. За уточненими данними врятовано 34 особи, з них 3 дітей", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - атаки на Одесу

На світанку 20 квітня російські окупанти спрямували керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря. Вже зранку ворог завдав терористичний удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі, уражений об'єкт інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, окупанти також завдали по Одесі та області чергового удару, запустивши три ракети, які вдалося збити, але уламки впали на житловий сектор, що призвело до руйнувань, поранено дитину.

З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог завдав ударів ракетами, ймовірно Х-59. Силами протиповітряної оборони знищено три ракети.

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