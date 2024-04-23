Не нехтуйте власною безпекою.

Цієї ночі низка українських регіонів перебуває під атакою російських дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

О 23:21 вони повідомили у Telegram про рух групи дронів типу "Shahed" з Курської області. Курс - південно західний. Вони рухалися на межі Полтавської та Сумської областей, а потім залетіли на Черкащину.

Станом на 01:19 дрони продовжували рухатися на Київщину західним курсом. Згодом військові повідомили про нову групу БПЛА, яку запустили з тимчасово окупованої території Херсонської області. Вона тримаж курс в напрямку Одеси.

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О 01:37 повітряна тривога лунає у Київській, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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Оновлено о 03:12: "Шахеди" зі сторони Обухова курсом на Київ. Наразі тривогу оголошено лише на Київщині.

Оновлено о 01:56: В Одесі пролунав вибух, пише Суспільне. Тим часом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області зафіксували рух російських дронів, у регіоні працють сили протиповітряної оборони.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликали вони.

Оновлено о 01:37: Одеса - в укриття.

Російські обстріли: останні новини

Нагадаємо, вчора вдень російські загарбницькі війська атакували Харків, зруйнувавши телевізійну вежу. Президент Володимир Зеленський назвав це очевидним залякуванням та спробою обмежити місто у звʼязку та доступі до інформації.

Вже ввечері окупанти вдарили по Харківському району. Повідомлялося про загорання на території птахофабрики, про постраждалих інформація не надходила.

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