Цієї ночі низка українських регіонів перебуває під атакою російських дронів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.
О 23:21 вони повідомили у Telegram про рух групи дронів типу "Shahed" з Курської області. Курс - південно західний. Вони рухалися на межі Полтавської та Сумської областей, а потім залетіли на Черкащину.
Станом на 01:19 дрони продовжували рухатися на Київщину західним курсом. Згодом військові повідомили про нову групу БПЛА, яку запустили з тимчасово окупованої території Херсонської області. Вона тримаж курс в напрямку Одеси.
О 01:37 повітряна тривога лунає у Київській, Черкаській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
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Оновлено о 03:12: "Шахеди" зі сторони Обухова курсом на Київ. Наразі тривогу оголошено лише на Київщині.
Оновлено о 01:56: В Одесі пролунав вибух, пише Суспільне. Тим часом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в області зафіксували рух російських дронів, у регіоні працють сили протиповітряної оборони.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликали вони.
Оновлено о 01:37: Одеса - в укриття.
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Нагадаємо, вчора вдень російські загарбницькі війська атакували Харків, зруйнувавши телевізійну вежу. Президент Володимир Зеленський назвав це очевидним залякуванням та спробою обмежити місто у звʼязку та доступі до інформації.
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