Інформація про постраждалих уточнюється.

Російська окупаційна армія зранку атакувала Одесу балістикою, уражено інфраструктуру.

Як повідомили в Силах оборони півдня, ворог продовжує системний ракетний терор півдня. На світанку спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря.

Вже зранку завдав терористичний удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі, був уражений об'єкт інфраструктури. Інформація про ступні пошкодження і постраждалих уточнюється. Протягом ночі і на світанку силами протиповітряної оборони знищено 3 ворожих розвіддрони на Криворіжжя, Миколаївщині і Одещині.

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19 квітня російська окупаційна армія атакувала Одещину балістичними ракетами. Сталося пошкодження припортової інфраструктури. Постраждав чоловік - з осколковим пораненням його госпіталізовано.

У Міністерстві відновлення України наголосили, що сталася чергова спроба Росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції. Зокрема, ракетний удар зруйнував місткості з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Атаковані два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

Один з них належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії, що працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з перероблювання агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць.

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