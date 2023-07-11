Всього окупанти запустили по сплячих українських містах 28 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони в ніч на 11 липня знищили на півдні 26 іранських дронів-камікадзе. Всього окупанти запустили 28 безпілотників.

"У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Всього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Відзначається, що в результаті успішної бойової роботи в зоні відповідальності Повітряного командування "Південь" силами і засобами Повітряних Сил знищені 26 ударних БПЛА і один розвідувальний безпілотник типу Zala.

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Крім того, за минулу добу, 10 липня, повітряні сили знищили ворожий вертоліт, три ударні БпЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня.

Також за поточну і минулу добу українська авіація завдала по ворожих позиціях більше 20-ти групових авіаційних ударів.

Атака РФ в ніч на 11 липня 2023 - що відомо

У ніч на 11 липня армія Російської Федерації атакувала українські міста дронами, через що оголосили повітряну тривогу. Про вибухи повідомили в Одеській і в Київській областях.

Вранці глава КМВА Сергій Попко повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили всі цілі, які росіяни запустили по столиці України.

Міністерств внутрішніх справ повідомило, що уламки іранських дронів впали в одному з населених пунктів Київська область. В результаті падіння частин безпілотників пошкоджені споруди на території приватного будинку, а також спалахнула трава.

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