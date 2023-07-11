Сигнал тривоги лунає у низці областей України.

У ніч на вівторок, 11 липня, у Одеській області пролунали вибухи.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Суспільного", вночі пролунали вибухи у Одеському районі, вже незабаром вони повторилися. Зараз тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Донецькій областях.

Згідно з останніми повідомленнями Повітряних Сил Збройних Сил України, на Херсонщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та Черкащині - загроза застосування ударних безпілотних літальних апаратів з боку російських окупантів.

Відео дня

Російські атаки: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбницькі війська вдарили по Миколаєву, у місті пролунав вибух. Згодом у Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначили, що удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М".

Того ж дня окупанти вдарили по Донецькій області, обстрілявши Авдіївку та смт Гостре. Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще троє отримали пораненя.

Також під ударом опинилося Оріхове - росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами, загинули семеро людей.

Вас також можуть зацікавити новини: