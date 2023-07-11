На місці інциденту працювали правоохоронці та спецслужби.

Уламки іранських дронів-камікадзе, якими російські окупанти били по Києву в ніч на 11 липня, виявили в одному з населених пунктів Київської області. Внаслідок падіння частин безпілотників пошкоджено будівлі приватного домоволодіння та спалахнула пожежа.

"Уламки "Шахедів" були виявлені в одному з населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські будівлі приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу", - йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

На даний момент інформації про можливих постраждалих немає. На місці події працюють співробітники поліції та екстрених служб.

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Нічна атака на Київ У ніч на 11 липня - що відомо

У ніч на 11 липня в ряді областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників російських окупантів. Вибухи чули в Одеській і в Київській областях.

Вранці начальник Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що росіяни вдарили по Києву іранськими дронами-камікадзе типу Shahed, але сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

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