Сергій Попко зазначив, що це вже друга атака за липень.

Російські окупанти у ніч на 11 липня вдарили по Києву іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

"Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed", - йдеться в повідомленні начальника Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко.

Він вказав, що дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Російської Федерації.

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"Всі виявлені повітряні цілі, що рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Знову раз дякуємо ППО за відмінну роботу! Дані оперативного відомості оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Бережіть себе, неухильно дотримуйтесь правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щодня наближаєте мир в Україні після нашої перемоги!" - підсумував чиновник.

Атака на Україну в ніч на 11 липня - що відомо

У ніч на 11 липня 2023 року в ряді областей була оголошено повітряну тривогу. Згідно з повідомленнями Повітряних Сил Збройних Сил України була загроза застосування ударних безпілотних літальних апаратів з боку російських окупантів.

Вибухи були чутні в Одеській і в Київській областях.

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