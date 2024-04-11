По Запоріжжю агресор спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації.

У ніч на 11 квітня російська арміяатакувала південь України хвилями ударних дронів та ракетами, збито понад два десятки безпілотників, але є й влучання.

Як повідомили в Силах оборони півдня, вночі ворог масовано атакував південь, бойова робота тривала понад 5 годин, під прицілом агресора знов енергетична інфраструктура.

Йдеться, що 21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 - на Одещині, 8 на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Відео дня

На Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано. В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.

"На світанку ворог масовано атакував різними типами ракет. По Запорізькій області спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети силами протиповітряної оборони було знищено, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступень пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було", - розповіли військові.

Атаки окупантів по Україні

10 квітня російські загарбники з ранку завдавали по Одещині ракетних ударів. Під час атак балістикою в Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. Через обстріли ракетами об'єктів критичної інфраструктури постраждали двоє залізничників Одеської залізниці, вони з пораненнями та травмами госпіталізовані.

Ввечері було завдано ракетного удару, через який загинуло четверо людей, серед яких 10-річна дівчинка. Ще 14 людей отримали поранення, серед них 4-річна дитина. Одному з потерпілих чоловіків відірвало обидві ноги. За даними Сил оборони, ворог атакував транспортну інфраструктуру, сталося влучання в АЗС, що підсилило вибухову небезпеку. В момент атаки люди, що попали під удар, в автівках та пішки прямували наприкінці робочого дня додому. Вони стали жертвами підступного подвійного удару РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: