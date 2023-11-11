Ворог використовував ударні БПЛА та кілька ракет різних видів

У ніч на 11 листопада окупанти влаштували комбіновану повітряну атаку по території України. Повітряна тривога тривала з 19:00 10 листопада і до 3:00 сьогоднішнього дня.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в результаті протиповітряного бою було знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Загалом Росія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів:

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31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 - з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" - з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 - з Бєлгородської народної республіки.

За даними прес-служби, більшість ударних БпЛА противник спрямував по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Війна в Україні - новини з фронту

Впродовж минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося відбити понад 80 російських атак на декількох напрямках. "Найгарячіше" було на Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках. За даними ISW, в районі Авдіївки ЗСУ контратакували на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій.

Згідно зі свіжими даними Генштабу, Росія втратила у війні проти України близько 310 тис. 650 своїх військових.

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