У ніч на 11 листопада окупанти влаштували комбіновану повітряну атаку по території України. Повітряна тривога тривала з 19:00 10 листопада і до 3:00 сьогоднішнього дня.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, в результаті протиповітряного бою було знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Загалом Росія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів:
- 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - ТОТ Крим;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31 - з акваторії Чорного моря;
- протикорабельну ракету П-800 "Онікс" - з окупованого Криму;
- зенітну керовану ракету С-300 - з Бєлгородської народної республіки.
За даними прес-служби, більшість ударних БпЛА противник спрямував по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Війна в Україні - новини з фронту
Впродовж минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося відбити понад 80 російських атак на декількох напрямках. "Найгарячіше" було на Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках. За даними ISW, в районі Авдіївки ЗСУ контратакували на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій.
Згідно зі свіжими даними Генштабу, Росія втратила у війні проти України близько 310 тис. 650 своїх військових.