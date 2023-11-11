За добу знешкоджено майже 180 одиниць російської техніки та озброєння.

Втрати росіян у війні проти України за минулу добу завдяки українським оборонцям зросли ще на понад 1,1 тис. осіб. Крім того, ліквідовано також майже 180 одиниць російської техніки та озброєння.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 310 тис. 650 своїх військових, з яких 1 тис. 130 ліквідовано впродовж минулої доби. Також за добу знищено 25 російських танків (загалом 5342), 24 бойові броньовані машини (10041), 38 артилерійських систем (7527), 2 реактивні системи залпового вогню (879), 1 засіб протиповітряної оборони (579).

Ще знищено 25 безпілотників оперативно-тактичного рівня (5620), 1 крилату ракету (1559), 2 кораблі (22), 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (9925) та 9 одиниць спеціальної техніки (1069).

Відео дня

Змін за добу не зазнала кількість знешкоджених російських літаків - 322, гелікоптерів - 324 та підводних човнів - 1.

Війна в Україні - важливі новини, які сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські війська відбили понад 80 російських атак на фронті. Ворог вів активні штурмові дії одразу на декількох напрямках. Найбільше російських штурмів було відбито на Авдіївському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Нагадаємо, втрати ворога на 10 листопада 2023 року становили приблизно 309 520 осіб.

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