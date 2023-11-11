Українські війська послідовно намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції.

На Авдіївському напрямку окупаційні війська продовжували атакувати в напрямку коксохіму, а основні бої ведуться в районі населених пунктів Степове, Бердичі, Сіверне та Тоненьке.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на Генштаб ЗСУ, наші захисники відбили російські атаки на схід і південний схід від Новокалинового; Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

За словами речника Таврійського угруповання військ ЗСУ полковника Олександра Штупуна, найважливішою ціллю російських військ є Авдіївський коксохімічний завод. У разі його захоплення ворог зможе створити оборонні позиції в промисловій зоні, а не в лісистій місцевості.

Відео дня

Водночас один з російських мілблогерів пожалівся, що українські війська 10 листопада здійснили успішну контратаку на Авдіївському напрямку. Зокрема, вони контратакували на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій.

Інший "воєнкор" розповідав, що ЗСУ послідовно намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявляв, що українські війська під час штурму росіянами Авдіївки знищили:

понад 100 російських танків;

близько 50 артилерійських систем;

сім літаків Су-25;

близько 10 тисяч осіб.

Штупун розповідав, що щоденні втрати росіян становлять у середньому від 400 до 600 осіб. Українські військові використовують повітряну та звичайну розвідку, щоб не дати російським силам підсилити свої війська.

Війна в Україні - бої за Авдіївку

Як повідомлялось у зведенні Генштабу, ворог наполегливо намагається прорватися до Авдіївки, але успіху не має. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь повідомив, що Авдіївка фактично перебуває в напівоточенні з трьох сторін.

Російські окупаційні війська продовжують знищувати Авдіївку Донецької області. Місто стає схожим на Марʼїнку, заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан переконаний, що у найближчі місяці окупанти точно не захоплять Авдіївку. За його словами, противник уже не зможе провести третю хвилю свого наступу через погодні умови.

Вас також можуть зацікавити новини: