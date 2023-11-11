"Найгарячіше" було на Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках.

Впродовж минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося відбити понад 80 російських атак на декількох напрямках. "Найгарячіше" було на Авдіївському, Мар’їнському та Бахмутському напрямках.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку росіяни за підтримки авіації штурмували українські позиції поблизу Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Тут ЗСУ відбили 8 російських атак.

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На Лиманському напрямку противник також за підтримки авіації вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області. Однак усі спроби окупантів просунутися виявилися безуспішні.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 16 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також російські терористичні війська не полишають спроб оточити Авдіївку, використовуючи для підтримки авіацію, однак українські воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, Сили оборони України відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку росіяни за підтримки авіації вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ЗСУ було відбито 18 атак ворога.

Водночас на Шахтарському напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ біля Старомайорського Донецької області, а на Запорізькому - в районі Роботиного Запорізької області. Успіху ворог не мав.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там вони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу та гатять по тилах росіян.

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Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, на Авдіївському напрямку основні бої ведуться в районі населених пунктів Степове, Бердичі, Сіверне та Тоненьке.

Також українські війська відбили російські атаки на схід і південний схід від Новокалинового; Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Із посиланням на російських пропагандистів ISW повідомляє, що ЗСУ здійснили успішну контратаку та повернули деякі раніше втрачені позиції поблизу Водяного.

На лівому березі Херсонської області, за даними ISW, наші війська атакували поблизу Пойм (10 км на південний схід від Херсона), Піщанівки, Підстепного та Кринок.

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