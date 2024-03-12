Знищено вісім дронів та ракета, яку агресор спрямував на Одещину.

Вночі російська армія атакувала південні регіони України, запустившиударні дрони та ракету.

Як повідомили Сили оборони півдня України, вночі росіяни знов атакували південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. "Під час цієї атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль знищено над морем", - розповіли у ЗСУ.

Йдеться, що протягом 2,5 годин підрозділи ППО відбивали дронову атаку. Вісім цілей було знищено: дві - на Херсонщині, чотири - в небі над Миколаївщиною, ще дві - вийшли з операційної зони Сил оборони півдня у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.

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На щастя, українськими захисниками влучань не допущено.

Удари по півдню

Російські загарбники в ніч на 10 березня, запустили по українській території 39 дронів-камікадзе типу Shahed і вдарили по нашій землі чотирма зенітними керованими ракетами С-300. За даними Сил оборони півдня України, ворог знов атакував південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, запустивши їх традиційними маршрутами зі складними маневрами. В операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили й з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Два десятки БПЛА було знищено, з них 11 - на Одещині, 6 - на Миколаївщині, 2 - на Херсонщині та ще один - на Дніпропетровщині.

Російська армія підступно спрямовувала ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу сил ППО. Унаслідок влучання одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Також сталося влучання на відкритій території Миколаївщини - дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП.

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