Вночі російська армія атакувала південні регіони України, запустившиударні дрони та ракету.
Як повідомили Сили оборони півдня України, вночі росіяни знов атакували південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. "Під час цієї атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль знищено над морем", - розповіли у ЗСУ.
Йдеться, що протягом 2,5 годин підрозділи ППО відбивали дронову атаку. Вісім цілей було знищено: дві - на Херсонщині, чотири - в небі над Миколаївщиною, ще дві - вийшли з операційної зони Сил оборони півдня у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.
На щастя, українськими захисниками влучань не допущено.
Удари по півдню
Російські загарбники в ніч на 10 березня, запустили по українській території 39 дронів-камікадзе типу Shahed і вдарили по нашій землі чотирма зенітними керованими ракетами С-300. За даними Сил оборони півдня України, ворог знов атакував південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, запустивши їх традиційними маршрутами зі складними маневрами. В операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили й з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Два десятки БПЛА було знищено, з них 11 - на Одещині, 6 - на Миколаївщині, 2 - на Херсонщині та ще один - на Дніпропетровщині.
Російська армія підступно спрямовувала ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу сил ППО. Унаслідок влучання одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Також сталося влучання на відкритій території Миколаївщини - дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП.