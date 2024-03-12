Москва користується ситуацією із затримкою допомоги Україні.

Російський військово-промисловий комплекс нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої дальності та інших засобів, які дадуть змогу Росії вести тривалу війну високої інтенсивності.

Про це йдеться в щорічній доповіді американського розвідувального співтовариства з оцінкою загроз, що стоять перед Сполученими Штатами Америки. У документі зазначається, що Росія вже втратила на війні близько 300 тисяч солдатів, а також тисячі танків і бойових броньованих машин.

Крім того, загарбники зіткнулися і продовжать стикатися з проблемами виснаження, нестачі особового складу і морального духу. При цьому використання мін, підготовлених оборонних позицій і непрямого вогню допомогло їм стримати наступальні дії української армії минулого року.

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"Тим не менш, ця тупикова ситуація грає на руку військово-стратегічним перевагам Росії і все більше схиляє ситуацію на користь Москви. Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої дальності, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дадуть їй змогу в разі потреби вести тривалу війну високої інтенсивності", - йдеться в доповіді.

Вказується, що з кінця 2023 року російська окупаційна армія домагається нових успіхів на полі бою, а також користується невизначеністю щодо майбутнього західної військової допомоги Україні.

Ситуація на фронті: останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військам вдалося зупинити російський наступ на Сході країни.

При цьому він зазначив, що можливий варіант отримання Москвою нової партії боєприпасів, тоді як Україні не поставлять допомогу, на яку вона розраховує.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що якщо Штати не нададуть Україні військову допомогу, то цього року вона може зазнати серйозних територіальних втрат.

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