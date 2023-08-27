Наразі у морі 12 російських кораблів, серед яких є й ракетоносії.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки Росія вдалась до складних схем маневрування.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що, ймовірно, загарбники вишукували безпечні маршрути для майбутніх атак.

"Але зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів, ймовірно, вони вишукували варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак", - зазначила вона.

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Водночас у Чорному морі загальна кількість корабельного угруповання противника складає 12 суден. Один з ракетоносіїв перемістили туди з Азовського моря. Наразі загроза чергових ракетних ударів по території України зберігається. При цьому у самому Чорному морі штормова погода.

"Ракетоносій продовжує бойове чергування, причому він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря у Чорне... Корабельне угруповання ворога складається з 12 одиниць", - сказала представниця Сил оборони півдня.

Ракетний обстріл 27 серпня

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 серпня вночі по всій території України оголошували повітряну тривогу, яка тривала аж до ранку. У низці областей працювала ППО.

У КМВА повідомили, що всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами ППО.

За даними Повітряних сил ЗСУ, усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило.

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