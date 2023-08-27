Були здійснені пуски крилатих ракет з Ту-95М

Росія атакує Україну ракетами, через що в більшості областей країни була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомили, що у областях, де оголошено повітряну тривогу – ракетна небезпека! Були здійснені пуски крилатих ракет з Ту-95М.

Згідно з інформацією моніторингових каналів, були пуски ракет із ТУ-95мс з району Каспійського моря: час підльоту ракет - 03:50 - 04:40 +/-.

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Ракетні атаки РФ

В ніч проти 25 серпня російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Ворог атакував з акваторій і Чорного, і Азовського морів.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, усі п’ять випущених ворогом цілей було знищено.

"У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ", – зазначили в ПС і додали, що ракети ліквідовані у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області.

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