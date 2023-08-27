Крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ

В ніч на 27 серпня російські окупанти завдали удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "Крилаті ракети були випущені із п'яти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ в районі Енгельса", - розкрили деталі в Повітряних силах.

Там додали, що усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

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"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні

Цієї ночі по всій території України оголошували повітряну тривогу. Тривала вона аж до ранку. У низці областей працювала ППО. Зокрема, за даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, в області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі.

В ніч на 26 серпня ворог також атакував Україну. Окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування з акваторій і Чорного, і Азовського морів. Як повідомили у командуванні Повітряних сил, усі п’ять випущених ворогом цілей було знищено.

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