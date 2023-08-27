Наразі у столиці без жертв та руйнувань.

Сьогодні, 27 серпня, вночі російські окупанти з літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. По всій країні оголошували повітряну тривогу.

Як повідомляє прес-служба КМВА, всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО

"За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань. (Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.) Бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І не забудьте подякувати воїнам ППО, силам оборони та авіації. Ми - переможемо!", - заявив очільник адміністрації Сергій Попко.

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Ракетна атака 27 серпня - що відомо

За даними моніторингових каналів, ракети перетнули кордон України близько 4 ночі. Повітряні сили повідомили, що ворожі снаряди летіли через Сумську область на захід.

ППО працювало у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Ракети декілька разів змінювали напрямки. Востаннє їх фіксували у Львівській області. Вже о 06:23 по всій країні пішли відбої повітряної тривоги.

У Генштабі зазначили, що інформація щодо наслідків нічної атаки на Україну уточнюється.

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