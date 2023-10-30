Загинула жінка 85 років у своїй квартирі у багатоповерхівці, по якій влучили росіяни.

У Херсоні нічним ворожим обстрілом вбито одну людину, ще троє були поранені та травмовані.

"Одна загибла і троє поранених! Так у Херсоні завершилась минула доба. Близько опівночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район міста. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки. Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років", - повідомив у Telegram начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його інформацією, інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні. Мрочко додав, що ще двоє людей зазнали поранень - чоловік 68 років та жінка 36 років. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості.

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За словами очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Тільки по Херсону ворог випустив 46 снарядів.

За даними посадовця, зафіксовано 42 прильоти керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини - влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі, соціальний центр у Херсоні", - розповів він.

Через російську агресію дві людини загинули, ще чотири - дістали поранення.

Як додав Прокудін, вдень окупанти з артилерії обстріляли населений пункт Новоберислав. Травми отримав 46-річний місцевий житель, який під час прильоту знаходився на вулиці. Пораненого госпіталізували у важкому стані. У нього була вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови. Медики боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. Отримані травми виявилися занадто важкими. Він помер у лікарні.

Російські атаки по Херсонщині: останні новини

Російські війська систематично б'ють по Херсонській області з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотних літальних апаратів та авіації.

За словами українських військових, окупанти збільшили використання керованих авіаційних бомб у Херсонській області, військові фіксували скидання від двох до шести КАБів на один населений пункт.

У зв'язку з небезпекою Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про примусову евакуацію 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонщини.

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