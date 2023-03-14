Представники України та Нідерландів обговорили в Одесі можливості берегової охорони для забезпечення вільного моря.

Нідерланди продовжать надавати Україні військову допомогу до перемоги над російськими окупантами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила в Одесі під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

"Ми не можемо дозволити РФ вийти неушкодженою з цієї несправедливої жорстокої війни… Ви не одні, ми стоїмо разом з Україною, і ми продовжуємо військову підтримку, щоб переконатися, що Росія не виграє цю війну. Саме тому Нідерланди відправляють такі спроможності, як протиповітряна оборона, роблять вклад у системи Patriot, танки, гаубиці…", - сказала вона.

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Міністр оборони також зазначила, що Нідерланди продовжать надавати Україні різну допомогу, зокрема, мости та переправи "М-3".

"Сьогодні ми обговорили можливості берегової охорони для того, щоб Україна мала вільне та відкрите море для того, щоб була судноплавною державою. Ми говорили про захист "зернової ініціативи" та про довгострокову перспективу...", - сказала Оллонгрен.

Вона також підкреслила, що Нідерланди розуміють економічне значення гаваней Одеси в експортуванні продуктів харчування, торгівлі тощо.

Як зазначив Резніков, візит Оллонгрен був свідомо організований саме на півдні України, тому що це – вихід до моря. Міністр оборони Нідерландів за два дні побувала у Миколаєві та на Одещині.

За словами Резнікова, після перемоги над РФ Україні знадобляться певні зусилля, ресурси, щоб забезпечити вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях. У цьому контексті досвід Нідерландів, як морської держави, є дуже цінним, сказав міністр оборони України.

Війна в Україні - допомога Нідерландів

Нідерланди з перших днів повномасштабної війни в Україні надсилають допомогу. Спочатку це було легке піхотне озброєння, а пізніше вони почали поставляти і важку бойову техніку.

Як повідомляв УНІАН, цього року уряд Нідерландів запланував витратити на допомогу Україні 2,5 млрд євро.

У 2025 році Нідерланди нададуть Україні два мінних тральщики.

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