Навчання українських екіпажів з управління цими суднами розпочнеться у другій половині цього року.

Нідерланди у 2025 році нададуть Військово-морським силам України два мінних тральщики. Це буде вклад Амстердама у спроможності ВМС ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила в Одесі під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

"Нідерланди надають два мінних тральщики класу Alkmaar. І ми у другій половини цього року розпочнемо готувати українські підрозділи, щоб вони знали, як використовувати ці судна. Це буде зроблено разом з Бельгією та іншими нашими союзниками. Човни будуть готові до використання у 2025 році", - сказала Оллонгрен.

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Як підкреслила міністр оборони Нідерландів, тому ці мінні тральщики - це вклад у майбутнє ЗСУ, оскільки після війни у морях залишиться багато мін.

Резніков додав, що тральщики класу Alkmaar - складні системи, тому велике значення має підготовка екіпажів. Також він уточнив, що доки триває гаряча фаза війни, відповідно до конвенції Монтре (конвенція щодо суверенітету Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море), проходження військових кораблів через протоку Босфор неможливий.

Резніков також зазначив, що Велика Британія вже передала Україні два мінних тральщика, на яких працюють українські екіпажі. Крім того, Резніков нагадав, що у Туреччині будують кораблі для ВМС України.

"Тобто можна сказати, що вже утворена корабельна коаліція (на підтримку України - УНІАН)", - підсумував Резніков.

Кораблі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у червні 2021 року Україна і Британія домовились про передачу Військово-морським силам України двох тральщиків-шукачів мін класу Sandown. Ці кораблі Україна мала отримати після завершення ремонтних робіт.

У вересні 2021 року в Туреччині відбулася закладка кіля корабля класу "корвет" для Військово-морських сил України. Відповідно до домовленостей, у 2022 році корвет мав бути переправлений в Україну і вже в 2024 році увійти до складу ВМС.

2 жовтня 2022 року у ВМС України повідомили, що в Стамбулі на верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard відбулася церемонія спуску на воду першого корвета Ada MILGEM, який будується на замовлення ВМС ЗСУ. Корвет отримав назву "Гетьман Іван Мазепа".

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