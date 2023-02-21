Буде створено контрольний список секторів та торгових потоків з високим ризиком обходу антиросійських санкцій.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових санкцій, що вводяться проти агресора, Європейський Союз мав створити орган, який би централізовано боровся з масовим обходом антиросійських санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, повідомляє Euractiv.

"Ми маємо занадто мало можливостей в ЄС для аналізу, координації та просування нових санкцій. Я хотів би, щоб ми створили в Брюсселі санкційний штаб. Це буде місце, де держави-члени зможуть об'єднати інформацію та ресурси щодо ефективності та ухиляння, де ми зробимо набагато більше для боротьби з оходом", - сказав Хукстра.

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Як йдеться в матеріалі, планується, що новий санкційний штаб створить контрольний список секторів та торгових потоків з високим ризиком обходу.

"Компанії будуть зобов'язані включати в свої контракти положення про кінцеве використання, щоб їхня продукція не опинилася в російській військовій машині. ЄС має використовувати всю міць своєї колективної економічної сили і системи кримінального правосуддя проти тих, хто допомагає ухилятися від санкцій", - сказав Хукстра.

РФ обходить санкції

На початку повномасштабної війни в Україні ЄС, США, Канада, Японія, Швейцарія та інші країни ввели рекордну кількість санкцій проти РФ.

РФ обігнала Іран та Північну Корею за кількістю введених обмежень. Під санкціями опинилися Російський центральний банк, політики та олігархи, російська нафта і нафтопродукти й т. ін.

Майже через рік після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, її бюджет "просів" відразу за кількома показниками: дохід від експорту впав в 4 рази, дефіцит бюджету б'є рекорди.

Водночас доходи РФ від імпорту просіли тільки на 7,5% – за рахунок "паралельного імпорту" і торгівлі з Туреччиною та Китаєм. Експерти висловлюють стурбованість з приводу здатності Москви ухилятися від санкцій і переорієнтувати торгові шляхи.

Водночас, Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників з Нідерландів, попри введені санкції. У поставках мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій підозрюється і німецька компанія Smart Impex. Фірми-посередники для поставки мікрочіпів були створені в Туреччині та Гонконгу.

Раніше представник Мінфіну США відправився в "турне" по таким країнам, як Оман, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина, щоб попередити їх про наслідки через обхід санкцій проти РФ.

18 лютого 2023 року заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив про те, що США стежать за спробами Росії обійти санкції та вживають жорстких заходів.

10-й пакет санкцій

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

Країни ЄС просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

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