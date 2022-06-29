Кожна країна передасть Україні ще по 3 гаубиці.

Німеччина і Нідерланди доставлять в Україну додаткові шість гаубиць 155-мм калібру Panzerhaubitze 2000 (Ph2000).

Як повідомляє телеканал Sky News, про це у кулуарах саміту НАТО заявили міністри оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та Нідерландів Касья Оллонгрен.

Зокрема, вони сказали, що вже до 12 гаубиць, які були відправлені в Україну, кожна країна відправить ще по 3.

"Ми демонструємо нашу рішучість і нашу відданість Україні, і не будемо здаватися перед цією російською агресією", - наголосила Оллонгрен.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже перебувають на фронті. Збройні сили України показали, як використовують зброю проти окупантів.

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