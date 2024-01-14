Нещодавно Шольц попередив країни-члени Євросоюзу, що вони надсилають недостатньо військової допомоги Києву.

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив невдоволення президенту Франції Емманюелю Макрону щодо його недостатньої допомоги Києву.

Як зазначило видання Telegraph, загалом напруженість у відносинах між Шольцем і Макроном пов'язана з такими питаннями як енергетичні субсидії, імпорт китайських електромобілів та оборонна політика й Україна. Ці розбіжності загрожують зірвати спільні дії Євросоюзу.

Нещодавно Шольц попередив країни-члени Євросоюзу, що вони надсилають недостатньо військової допомоги Києву, натякаючи на Макрона, чия підтримка значно відстає від підтримки Берліна.

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"Відносини наразі не зовсім працюють. Німці вважають, що французи роблять недостатньо для України... і вони мають рацію", - розповів про ситуацію один із європейських дипломатів.

Допомога Франції Україні

Франція почне тренувати українських пілотів на винищувачах F-16. Перші льотчики мають прибути до Франції вже в найближчі місяці. Після тренувань у Франції вони будуть навчатися на курсах, організованих іншими державами-партнерами.

А вчора президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Під час зустрічі Зеленський і глава французького МЗС з-поміж іншого обговорили оборонні потреби України.

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